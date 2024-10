La capolista Napoli affronterà l'Empoli nel prossimo turno di campionato. Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match che si giocherà domenica alle ore 12.30 allo Stadio Castellani - Computer Gross Arena. Di seguito le parole del tecnico salentino:"​Ho percepito troppa esaltazione e per fortuna torniamo a giocare. Sono stati 15 giorni in cui c'è stata un'esaltazione esagerata visto che sono passate solo 7 giornate. Ci fa piacere ricominciare da quella posizione, ma sappiamo benissimo che la classifica è corta, in 4 punti sono racchiuse tante zone. Dobbiamo essere bravi a ripartire nella giusta maniera".