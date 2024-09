Juventus-Napoli, Conte cambia modulo?

Manca sempre meno al big match tra, in programma sabato alle 18. Sarà il ritorno di Antonio Conte all'Allianz Stadium con la presenza dei tifosi. Ma come giocherà il Napoli? C'è una tentazione per il tecnico.Secondo quanto riferisce Repubblica, Conte sta lavorando da settimane per dare al Napoli un nuovo vestito tattico e passare dal 3-4-2-1 attuale al 4-3-2-1 con l'inserimento dei nuovi acquisti arrivati da ultimo. Comunque, questa sembra essere un'opzione che non si vedrà con la Juve, dove il tecnico dovrebbe ancora riproporre lo stesso schieramento tattico con la difesa a tre.