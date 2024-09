, tornato per la prima volta all'Allianz Stadium da tutto esaurito, in qualità di allenatore del Napoli, è riuscito a strappare uno 0-0 di grande spessore su un campo comunque complicato e nel quale ha vissuto momenti indimenticabili della propria carriera da allenatore della. Dopo qualche fischio al momento della lettura delle formazioni, al termine dell'incontro, mentre si dirigeva verso il settore ospiti, l'allenatore salentino ha ricevuto altri applausi dai sostenitori bianconeri a cui ha risposto battendo le mani, ricambiando il saluto e l'omaggio da parte dei tifosi assiepati in Curva Nord e che hanno colto l'occasione per salutare una delle colonne portanti della storia juventina. Oggi un onorevole avversario.