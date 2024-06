Antonio, ex tecnico dellae nuovo allenatore del, è intervenuto ai microfoni della piattaforma digitale della Federcalcio, dove ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al suo percorso dopo aver lasciato il club bianconero nell'estate del 2014.CONTE - "Alla fine però tutti abbiamo un percorso nella vita. Sono andato via dalla Juventus e ho incontrato la nazionale che mi ha dato grandi emozioni, poi sono andato in Inghilterra e ho vinto Premier League e FA cup. Diciamo che in tutte le situazioni ci possono essere dei rimpianti, ma quello che è arrivato dopo è stato bello ed entusiasmante".