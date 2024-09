A metà del primo tempo brutto intervento diche rimane a terra dolorante dopo il colpo subito. Il centrocampista del Genoa dopo aver toccato il pallone ha colpito sul polpaccio l'argentino. Solo cartellino giallo per Frendrup.Ma è corretta la decisione presa dall'arbitro Colombo? L'ex arbitro,è intervenuto per commentare l'episodio confermando che la scelta di Colombo sia stata corretta. A "salvare" Frendrup infatti c'è stato quel tocco del pallone prima di colpire Nico Gonzalez. Se non ci fosse stato, allora sarebbe stato un intervento da espulsione.