Juventus-PSV, conferenza stampa Schouten

Giornata di vigilia per la Juventus oggi verso il PSV. Sfida in programma con calcio d'inizio domani alle 18.45 all'Allianz Stadium di Torino. Tra le fila degli avversari dei bianconeri a parlare è Jerdyche conosce bene il calcio italiano, con un passato al Bologna. Queste le sue parole in conferenza stampa alla vigilia:"Sappiamo cosa ci aspetta domani quindi siamo tesi ma non vediamo l'ora di giocare questa partita contro Thiago Motta che è il mio vecchio allenatore. Lui vuole fare del calcio dominante ed imporre il suo gioco, spetta a noi non farlo succedere. Differenze con Bosz? Vuole anche lui gioco dominante"."Non ho lavorato tantissimo con lui, forse sei mesi ma ha giocato nel mio ruolo quindi ho imparato da lui. Gli ho scritto quando ha firmato per la Juventus"."Quando due squadre si giocano in maniera dominante vediamo chi prende la palla per primo".

COSA DIRA' AI COMPAGNI- "Il calcio italiano è specifico ma non trovo che la Juventus con Thiago Motta faccia del calcio tipicamente italiano quindi non serve molto. Il calcio italiano è difensivo, catenaccio, loro non lo faranno sicuramente quindi non è paragonabile. Secondo me la partita sarà molto bella e la Juve non ha giocato da un po' in Champions League".



SENSAZIONI- "La condizione è diversa: prendere l'aereo e vedi questi cartelli che dicono Juventus-PSV, ti viene voglia".



COSA AVRÀ IL SOPRAVVENTO?- "Chi riese a eseguire la tattica in modo migliore, chi perde la palla meno".



COSA SI È DETTO CON IL MISTER- "Quello che ho detto prima e altre cose che non vi dirò".



COSA SI ASPETTA DAL PSV- "Quello che mi aspettavo l'anno scorso. Siamo una squadra forte e secondo me la Juventus è forte in Europa, noi possiamo rendere la cosa difficile alla Juve e possiamo essere bravi".



ITALIA- "La vita a Bologna mi è piaciuta tanto e l'atmosfera italiana è veramente bella".



SIETE PIU FORTI DELLA PARTITA CONTRO L'ARSENAL?- "Sì, assolutamente sì".







