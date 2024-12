Al termine diterminato 2-2, il giornalista Paolo Condò ha commentato la stagione dei bianconeri: "Lo Stadium dovrebbe essere un fortino come lo è stato in passato. Questa squadra ha 9 punti in meno dell'anno scorso e questo risultato penalizza anche la media punti che per Allegri fu 1.86 punti e ora siamo a 1.80 punti. C'è stato un mercato importante e oneroso che Allegri non aveva avuto e per onestà intellettuale dobbiamo dire che se abbiamo criticato Allegri lo scorso anno, oggi va detto che la Juventus sta deludendo e anche parecchio".