Le condizioni di Conceicao

La novità è che… non ci sono novità. Ed è un bene, in questo caso. Nel senso che gli ulteriori controlli a cuisi è sottoposto questa mattina al J|Medical hanno confermato l'assenza di lesioni muscolari al flessore destro, come già emerso dai primi esami svolti nei giorni scorsi al rientro delladall'Arabia Saudita. L'idea dello staff medico, dunque, resta quella di monitorare il giocatore giorno per giorno, valutando l'evolversi della situazione per capire se potrà essere disponibile per il derby di sabato contro ilLa sensazione è che ci si proverà, pur con tutte le cautele necessarie per non forzare i tempi di recupero ed evitare il rischio di ricadute. Per Conceicao, magari, potrebbe profilarsi la possibilità di una convocazione, così da poter eventualmente subentrare almeno nella ripresa, in caso di necessità. Il tutto, comunque, con la massima prudenza, anche perché la Juventus non può di certo permettersi uno stop più lungo per uno dei suoi giocatori più importanti.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui