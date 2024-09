Franciscoè tornato ieri ad allenarsi con il gruppo diretto da, segnando un'importante ripresa per il giocatore portoghese. La sua presenza in allenamento suggerisce che Conceicao potrebbe essere convocato per il prossimo impegno dellacontro il, una partita di grande rilievo per la squadra. Sebbene sia difficile prevedere un suo avvio da titolare, è probabile che l'allenatore possa decidere di schierarlo nel corso della seconda parte del match, per sfruttare la sua freschezza e imprevedibilità. Questa possibilità rappresenta un segnale positivo per la Juventus, che cerca di rinforzare il proprio attacco in vista della sfida.