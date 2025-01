I primi esami svolti ieri, al rientro delladall'Arabia Saudita dopo la Supercoppa Italiana, hanno escluso lesioni. Un sospiro di sollievo per, fermatosi nel riscaldamento prima della sfida contro il Milan, che comunque rimane a rischio per il derby di sabato contro il. L'esterno portoghese, come scrive Tuttosport, sarà sottoposto a nuovi accertamenti domani, quando la squadra si ritroverà alla Continassa dopo i due giorni liberi concessi da Thiago Motta, ma in ogni caso la sensazione è che dovrà essere monitorato giorno per giorno, evitando di forzare i tempi di recupero per scongiurare il rischio di ricadute.