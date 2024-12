La famiglia Conceiçao è un caso unico nel calcio: quattro fratelli calciatori, guidati dall’intramontabile figura del padre, Sergio, che da giocatore ha lasciato il segno e ora continua a farlo come allenatore. Uomo di carattere e noto per la sua fermezza, Sergio ha allenato due dei suoi figli, Rodrigo e Francisco, durante la sua esperienza al Porto.Tra i fratelli, Francisco è quello che sembra avere maggiori chance di seguire – e forse superare – le orme del padre. In questi primi mesi alla Juventus, ha già dimostrato il suo valore in Serie A, attirando l’attenzione del pubblico italiano. Tuttavia, nessuno – nemmeno lui – avrebbe immaginato che il 2025 si sarebbe aperto con un confronto diretto contro papà Sergio.