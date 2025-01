Milan Conceicao, le parole sugli infortuni

In occasione della vigilia della semifinale di Supercoppa italiana, l'allenatore del Milanha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Il portoghese ha annunciato un'assenza pesante, e spiegato come sta la squadra in vista del match contro la Juventus di Thiago Motta.'Pulisic ha fatto con il gruppo, anche se qualche dolore c’è. Leao è fuori. Anche Musah è tornato adesso con il gruppo, vediamo che giocatori sono disponibli seriamente. Sicuramente se questi possono andare sul campo non hanno i novanta minuti. Dobbiamo fare questa gestione e mettere in campo una squadra competitiva. I ragazzi hanno capito cosa dobbiamo fare per migliorare il loro rendimento'.