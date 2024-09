Domani parlerà in conferenza stampa per presentarsi ufficialmente come nuovo giocatore della, e con tutta probabilità tra le domande più gettonate ci sarà quella relativa alle sue condizioni:, infatti, al momento non è a disposizione di Thiago Motta, che lo ha visto fermarsi in allenamento subito dopo l'esordio in campionato nel match contro la Roma. A breve se ne saprà di più, ma intanto, secondo Gazzetta.it, entro fine settimana l'esterno portoghese si sottoporrà a nuovi esami al JMedical, per capire meglio l'andamento del suo percorso di recupero. L'obiettivo di Conceicao è quello di tornare in campo per la sfida di Champions League contro il