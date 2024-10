L'accordo tra la Juventus e il Porto per Conceicao

ha già convinto tutti. E il goal tremendamente decisivo messo a referto contro il Lipsia inrappresenta soltanto il punto esclamativo sui suoi primi mesi a Torino. Il classe 2002 ha già messo a referto 2 goal e 1 assist in appena 151 minuti giocati con la maglia della. Decisamente sufficienti per certificare ciò che in casa Juve si era, di fatto, già deciso.La Juventus ha acquistato Francisco Conceicao in estate con la formula del prestito secco oneroso da 10 milioni, di cui 7 di parte fissa e 3 di bonus. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, però, ci sarebbe una sorta di gentlment agreement tra i due club, affinché si possa trovare un accordo per definire la cifra che permetterà alla Vecchia Signora di riscattare interamente il cartellino del numero 7 portoghese. Alla luce di una campagna acquisti davvero onerosa, la Juve non si è trovata nelle condizioni di pagare la clausola rescissoria del ragazzo, ma il prestito (molto) oneroso e - eventualmente l'affare Tiago Djalò passato proprio al Porto - rappresentano evidentemente una corsia preferenziale per il club piemontese che, già in primavera, potrà affondare il colpo su Chico.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

