Conceicao alla Juventus: i dettagli sulle cifre, è incluso anche lo stipendio?

Laha chiuso per, che arriverà dal Porto. Il classe 2002 si trasferisce a titolo temporaneo, in prestito secco senza opzioni di riscatto.Il costo dell'operazione sarà di 7 milioni di euro più bonus; questa la cifra che il club bianconero pagherà per il prestito di Conceicao. Nei sette milioni però c'è anche il costo dell'ingaggio del giocatore. Si tratta quindi di una cifra complessiva tra stipendio e cartellino. Un'operazione che permette alla Juventus di effettuare anche altre operazioni in entrata in questi ultimi giorni di mercato.