Inter Juve, perché Conceicao può essere decisivo

Ci siamo, sempre più vicini. Inter-Juventus, nerazzurri contro bianconeri, Inzaghi contro Motta. Questa è una gara che racchiude tantissime sfide interne, come quella tra Vlahovic e Thuram , ma non solo. Le due squadre arrivano da momenti diversi: l'Inter ha strappato una vittoria all'ultimo minuto contro lo Young Boys, mentre la Juve nei minuti finali ha incassato la prima sconfitta stagionale. L'importante, dunque, è ripartire al meglio da subito, e per farlo Thiago Motta avrà un'arma in più:Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'esterno portoghese può essere l'arma in più di Motta per provare a vincere questa partita. Le giocate del numero 7 possono mettere in difficoltà, con il terzino nerazzurro che sta vivendo un grande momento di forma. A Lipsia è stato decisivo, e dopo la squalifica scontata contro la Lazio ha giocatocontro lo Stoccarda. Conceicao torna a San Siro, dove era stato poco dopo la sua nascita, ai tempi 'casa' di papà Sergio. Quasi 22 anni dopo il portoghese torna a Milano, e questa volta l'obiettivo





