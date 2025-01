Conceicao ha perso il posto nella Juventus? Come cambiano le gerarchie

Conceicao ha perso il posto da titolare nella Juventus?

Perfinalmente la possibilità di avere diverse opzioni in attacco, soprattutto sugli esterni offensivi. La Juventus ha ritrovato anche Francisco, che ha saltato le ultime partite per un problema muscolare. L'esterno portoghese è convocato per il match di Champions contro il Brugge. Ma adesso rischia di aver perso la titolarità?Senza dubbio il cambio di posizione di Yildiz, che ha giocato a destra nelle ultime gare, aumenta la concorrenza per Conceicao. Da quella parte possono anche giocare Weah e Nico Gonzalez, che per ora però Motta sta utilizzando da centravanti. Nella seconda parte di stagione, Conceicao potrebbe avere meno minutaggio rispetto ai primi mesi. Ma non perché Thiago non punta più sul giocatore, ritenuto centrale nella squadra, ma solo perché adesso il tecnico ha tante soluzioni e alternerà in base ai momenti e alle partite.