Un grande rientro in campo perche dopo l'infortunio muscolare accusato ad inizio settembre è tornato tra i convocati persubentrando nel secondo tempo e segnando il goal del 3-0. La prima rete in bianconero per l'esterno ex Porto che ha festeggiato sui social la grande serata: "Grande vittoria, sono molto felice per il mio primo gol con questa maglia. Andiamo avanti insieme fino alla fine".Tanti compagni hanno voluto complimentarsi sui social con Conceicao. "Che giocatore", il commento di Douglas Luiz sotto il post. Scherza invece Perin scrivendo "Speedy Gonzalessssssssssss". Insomma, si respira un grande clima nello spogliatoio dopo la vittoria contro il Genoa.