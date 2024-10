Serata da spettatore per Francisco, che ha assistito alla vittoria del Portogallo contro la Polonia, trascinato come sempre da Cristiano Ronaldo, nella sfida valida per la Nations League. L'esterno della Juventus ha seguito la partita dalla tribuna, come previsto, a causa della stanchezza accumulata nelle recenti partite con i bianconeri. I test fisici effettuati al suo arrivo nel ritiro della Nazionale hanno confermato che Conceição non era al massimo della forma. Di conseguenza, il commissario tecnico Roberto Martinez ha deciso di risparmiarlo per il primo incontro, con l’obiettivo di averlo pienamente pronto per la seconda gara della settimana. Conceição dovrebbe quindi scendere in campo martedì, quando il Portogallo affronterà la Scozia a Hampden Park, Glasgow, con calcio d’inizio alle 20:45.