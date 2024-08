La Juventus, a poche ore di distanza dal prezioso successo sul campo del Verona, aggiunge un altro tassello alla rosa a disposizione di Thiago Motta: Francisco Conceicao è diventato, ufficialmente, un nuovo giocatore bianconero, andando ad impreziosire il parco degli esterni offensivi. L'ormai ex calciatore del Porto, dopo aver effettuato le visite mediche, ha firmato il contratto che lo legherà al club bianconero.





Conceicao alla Juventus: cifre e dettagli dell'operazione





La nota ufficiale della Juventus sull'acquisto di Conceicao:

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società FC Porto per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francisco Fernandes de Conceicao a fronte di un corrispettivo di € 7 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".









