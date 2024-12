Francisco Conceicao a DAZN parla così pre Juve-Fiorentina."Come si batte la Fiorentina? Dobbiamo pensare una partita alla volta, siamo tutti concentrati al 100% sulla partita. Sappiamo che la Fiorentina è forte, lo siamo anche noi. Dobbiamo dimostrarlo, e vincere. Siamo la Juventus e vanno vinte tutte"."Preferisci avere Savona? Dipende dalla situazione, dal momento, a volte sì mi piace essere solo uno contro uno, a volte è importante anche che Savona o chi per lui viene con me per creare confusione agli avversari"."Quanti gol e assist vuoi fare? Non so, penso che devo migliorare è quello degli assist, i gol. Oggi un calciatore top livello deve fare gol, assist, e i numeri sono troppo importanti. E' quanto voglio fare. Quanti gol? Non metto un numero, sennò dopo ci resto male e non voglio, o sono contento, non lo so. Voglio fare gol. Un attaccante della Juventus deve fare gol".