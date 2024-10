Fabregas: "Solo la Juve è stata più forte di noi"

allenatore del Como, ha fatto riferimento alla gara persa contro la Juventus dopo la partita con il Torino, in cui la sua squadra è uscita sconfitta: "Meritavamo tanto di più".. Oggi mi ha colpito come il mio Como ha giocato. Ci sono tante cose, mi dispiace per questi ragazzi perché fanno tanto. Ma come allenatore, non posso che ringraziarli per la prestazione. Abbiamo ventimila difetti, tutti li abbiamo…Anche il City ha dei difetti. Abbiamo avuto tante azioni, anche dopo lo svantaggio. E’ andata così e adesso possiamo solo analizzarla»