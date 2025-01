Fiorentina, Commisso in tribunale: insultava Federcalcio USA e MLS con account falsi

Getty Images

Come racconta il sito Front Office Sports, il patron della Fiorentinaè finito in tribunale come imputato per aver usato account anonimi su Twitter, ma comunque riconducibili a lui, per insultare lae la. Il tutto nasce dalla scelta, avvenuta nel settembre 2017, da parte della US Soccer di non rinnovare la licenza alla NASL come seconda divisione del calcio statunitense: Commisso era il presidente di quella lega e il "numero uno" della franchigia dei New York Cosmos, che dal 2021 però non partecipa a nessun campionato nazionale.

Perché Commisso è finito in tribunale

Da allora Commisso ha attaccato la MLS e la Federcalcio USA nella persone di, Commissioner del massimo campionato USA, e il presidente del calcio statunitense. Lo ha fatto attraverso l'account, che è stato scoperto essere riconducibile chiaramente a lui. Durante l'udienza di lunedì, del resto, il patron del club viola ha ammesso di aver scritto di suo pugno i tweet "incriminati", non senza un certo imbarazzo: "Non mi sento bene per quello che ho fatto, perché non è da me. Ho smesso di usare l’account Twitter. Non ho fatto nessun tweet negli ultimi cinque o sei anni e sono felice di aver smesso con tutti i social media".