Nonostante la battuta d’arresto in Conference League, laprosegue il suo cammino trionfale in campionato, confermandosi solida e convincente. La vittoria contro l’Hellas Verona segna il sesto successo consecutivo in Serie A, una striscia positiva che porta la squadra di Raffaele Palladino a condividere temporaneamente la vetta della classifica con Napoli e Atalanta.Al termine della gara, il presidenteha espresso il suo apprezzamento per la squadra, come riportato sui canali social del club viola. "Il Presidente Commisso, a fine partita, ha voluto parlare con tutta la squadra, dedicando parole di ringraziamento al DG Ferrari, al DS Pradè, al Mister, a Comuzzo e a Kean. In un momento di grande euforia, ha voluto dimostrare un affetto particolare per Ikoné, inviandogli un caloroso abbraccio."