Nel corso dell'intervista a La Gazzetta dello Sport, Rocco Commisso ha voluto sottolinerare la diversità di trattamento che la giustizia sportiva ha riservato nei confronti della Juventus, rispetto a Milan e Inter. Ecco le sue dichiarazioni:"​La fiducia c’è sempre, ma non ho visto miglioramenti, a partire dal rispetto delle regole. La Juventus ha subito una penalizzazione per irregolarità, ma Milan e Inter hanno continuato a spendere nonostante centinaia di milioni di debiti e non sono state mai penalizzate per questo. Non si è voluto intervenire. Questi club, a partire dalla Juve, volevano aggiustare i bilanci con i soldi della Super Lega a scapito dei tornei nazionali. Per fortuna quel progetto è fallito ed il calcio si è salvato".