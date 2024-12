Danilo in uscita: le soluzioni interne della Juventus

McKennie e Locatelli pronti al cambio ruolo

, una storia ormai prossima ai titoli di coda. Con sei mesi d'anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto, il brasiliano è di fatto fuori dal progetto tecnico di Thiago Motta. In attesa che venga definito il futuro dell'ex difensore del Real Madrid e del Manchester City, il club bianconero è chiamato ad ovviare all'addio anticipato del suo capitano prima di intervenire sul mercato che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 2 gennaio.L'ormai imminente partenza di Danilo riduce ulteriormente le soluzioni all'interno di un pacchetto difensivo di fatto già decimato dagli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal. Per questo motivo, Thiago Motta è chiamato a fare di necessità virtù in attesa si qualche regalo dal mercato.La prima offerta per Antonio Silva del Benfica è stata rispedita al mittente e così la Juve potrebbe provvisoriamente affidarsi a qualche opzione interna, già testata da Thiago Motta nel corso delle ultime settimane.Se McKennie è già stato provato in ben tre occasioni - contro Cagliari in Coppa Italia, Monza e Fiorentina in campionato - in qualità di terzino sinistro, ecco che Thiago Motta potrebbe rispolverare anche la carta Locatelli difensore centrale, come già avvenuto contro i sardi.Escludendo Danilo, infatti, la Juve si ritrova ad oggi con due centrali, Kalulu e Gatti, motivo per cui il numero 5 bianconero potrebbe tornare utile nei meccanismi di rotazione all'interno di un reparto che deve essere, per forza di cose, rinvigorito dal mercato.





