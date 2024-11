Juve prima in Europa: il dato

I clean sheet della Juventus in Serie A

Juventus-Como 3-0

Verona-Juventus 0-3

Juventus-Roma 0-0

Empoli-Juventus 0-0

Juventus-Napoli 0-0

Genoa-Juventus 0-3

Juventus-Lazio 1-0

Udinese-Juventus 0-2

Laritrova certezze vincendo con un netto 2-0 sul campo dell', tornando alla vittoria dopo due partite di digiuno da bottino pieno. L'autorete di Okoye, su tiro di Thuram, e il guizzo di Savona hanno chiuso una partita in realtà mai in discussione, con la difesa juventina che ha tremato solamente nel finale, quando Lucca ha colpito la traversa. Ancora una volta la Juve arriva al traguardo riuscendo a mantenere inviolata la propria porta. Una solidità certificata dai numeri e che ora proiettano la formazione di Thiago Motta al top in Europa.Il 2-0 all'Udinese, oltre ad aver regalato tre punti preziosissimi, ha permesso alla Juventus di mettere a referto l'ottavo clean sheet in undici giornate di campionato. La squadra di Motta è la prima nei top 5 campionati d'Europa in questa speciale classifica.





