La partita di Miretti

Minuti: 80'

Tocchi 46

Passaggi precisi 23/27 (85%)

Dribbling 2 (2)

Nell’ottimo pareggio conquistato dalin casa del Milan ieri sera, va evidenziata anche la brillante prestazione di Fabio. Il giovane centrocampista, in prestito dalla Juventus, sta trovando sempre più spazio e centralità nella squadra rossoblù, complice anche la fiducia di Viera. Miretti ha dimostrato personalità e qualità in mezzo al campo, dettando i tempi di gioco e contribuendo in fase di recupero e costruzione. La fiducia concessa dal tecnico sta dando i suoi frutti, con il classe 2003 che si sta ritagliando un ruolo da protagonista in un Genoa sempre più solido e competitivo.