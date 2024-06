IL MECCANISMO DELLA NUOVA CHAMPIONS LEAGUE

LE PARTECIPANTI

Italia: Inter, Juventus, Atalanta, Milan, Bologna

Germania: Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Stoccarda, Lipsia, Borussia Dortmund

Spagna: Real Madrid, Barcellona, Girona, Atlético Madrid;

Inghilterra: Manchester City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa;

Francia: PSG, Monaco, Brest;

Olanda: PSV Eindhoven, Feyenoord;

Portogallo: Sporting, Benfica;

Belgio: Bruges;

Scozia: Celtic;

Ucraina: Shakhtar Donetsk;

Austria: Sturm Graz;

DaLa Juve il prossimo disputerà la massima competizione continentale, dopo un anno di assenza, non dovuta ai nostri risultati in campo.Come funziona la nuova Champions? Come riporta il sito UEFA:Il cambiamento principale nelle riforme annunciate dal Comitato Esecutivo UEFA è l'abbandono dell'attuale sistema della fase a gironi. L'attuale fase a gironi della Champions League prevede 32 partecipanti divisi in otto gironi da quattro. Dalla stagione 2024/25, invece, 36 club parteciperanno alla fase campionato della Champions League (ex fase a gironi), dando a quattro squadre in più l'opportunità di giocare contro i più importanti club europei. Questi 36 club parteciperanno a un'unica lega in cui la classifica comprenderà tutte e 36 le squadre.Secondo il nuovo formato, le squadre giocheranno otto partite in questa nuova fase a girone unico (ex fase a gironi). Non giocheranno più due volte contro tre avversari - in casa e in trasferta - ma affronteranno otto squadre diverse, giocando metà delle partite in casa e metà in trasferta. Per determinare le otto diverse avversarie, le squadre saranno inizialmente classificate in quattro fasce. Ciascuna squadra sarà quindi sorteggiata per giocare contro due avversari per fascia, disputando una partita in casa e una in trasferta contro le due squadre di quella fascia.I risultati di ogni partita decideranno la classifica generale del nuovo campionato, con tre punti per la vittoria e uno per il pareggio.Le prime otto squadre della fase campionato si qualificheranno automaticamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d'andata e ritorno per riempire la griglia degli ottavi. Le squadre che si classificano dal 25° posto in giù saranno eliminate senza possibilità di accedere alla UEFA Europa League.Questo l'elenco delle 29 partecipanti attualmente presenti: le altre 7 arriveranno dalla fase di qualificazione che si terrà fra luglio e agosto.