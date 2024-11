La posizione del Lille in Champions League e in campionato

La, fuori casa. Partita importante per la squadra di Thiago Motta che vorrà riscattare la sconfitta contro lo Stoccarda.Il Lille, in Champions è una delle sorprese avendo vinto sia contro il Real Madrid che con l'Atletico. Nella prima gara invece aveva perso contro lo Sporting Lisbona. Due vittorie e sei punti che la posizionano praticamente al pari della Juventus, con un goal di differenza in meno, al quindicesimo posto. In Ligue 1 invece, il Lille è quarto, con 18 punti dopo 10 gare.