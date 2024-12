Cosa è successo davvero tra Dusane la curva bianconera? L'episodio, carico di rabbia, è emerso nel finale della partita, quando i nervi, già tesi, sono esplosi. Secondo le testimonianze, non sarebbe stato un gesto, ma una domanda pronunciata dal serbo: "Cosa fischiate?". I racconti dalla curva raccontano di un Vlahovic stizzito per gli insulti ricevuti subito dopo il fischio finale. Con la testa ancora calda e il cuore pesante, il calciatore non aveva trovato sollievo nella rete su rigore, che anzi aveva acuito la sua frustrazione, alimentando il malcontento.