Laè al lavoro per piazzare gli esuberi in queste ultime due settimane di calciomercato. Dieci giorni per trovare una sistemazione a tutti o almeno alla maggior parte. Tra questi c'è anche Tiago Djalò. Come riferisce Daniele Longo di Calciomercato.com La Juventus sta trattando con la Roma per il trasferimento del difensore portoghese che dopo solo sei mesi non rientra nei piani di Thiago Motta. La Juventus lo vorrebbe cedere in prestito, magari con diritto di riscatto. Prezzo fissato attorno ai 5 milioni di euro, ore molto calde, ci saranno novità.