L'infortunio di Cabal e le difficoltà della retroguardia



Il nome caldo: Milan Skriniar

La Juventus si trova costretta a rivedere la propria strategia per il mercato di gennaio. La lunga indisponibilità di Juan, che dovrà restare fermo fino al termine della stagione a causa di un grave infortunio, ha reso necessario un cambio di piani.Non sarà più sufficiente cercare un solo difensore centrale, ma serviranno due rinforzi per garantire solidità e profondità al reparto arretrato.L'assenza dirappresenta un duro colpo per. Il giovane colombiano si era dimostrato una risorsa importante, capace di offrire versatilità e solidità alla retroguardia. La Juventus, già alle prese con un calendario fitto e impegnativo, deve ora fronteggiare un ulteriore problema in un reparto che necessitava comunque di rinforzi.Attualmente, la difesa bianconera può contare su Pierree Federicocome titolari principali, ma le alternative scarseggiano., spesso impiegato da centrale, è un jolly prezioso ma non può coprire tutte le lacune, pertanto la necessità di intervenire sul mercato è diventata prioritaria.Uno dei profili più interessanti accostati alla Juventus è quello di. Secondo Calciomercato.com, il centrale slovacco, ex colonna dell'Inter, non ha trovato spazio e continuità al Paris Saint-Germain, e sembra deciso a cambiare aria già a gennaio.Nei giorni scorsi, la dirigenza bianconera ha avuto un confronto diretto con l'agente di Skriniar per sondare la fattibilità dell'operazione. L’esperto difensore, che conosce molto bene la Serie A, rappresenta una soluzione ideale per esperienza, leadership e capacità di adattarsi immediatamente al campionato italiano. Il PSG, dal canto suo, non si opporrebbe a una cessione per alleggerire il monte ingaggi e far spazio a nuovi arrivi.