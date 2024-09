Secondo Calciomercato.com c'è anchetra i possibili obiettivi per l'attacco della, che al termine della stagione dovrà valutare attentamente la posizione di Arek Milik e pure quella di Dusan Vlahovic, il cui rinnovo è già un tema caldissimo. Classe 2003 di nazionalità slovena, Sesko è una punta centrale attualmente in forza al, prossima avversaria dei bianconeri in Champions League, con cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2029 (fresco il prolungamento, arrivato pochi mesi fa). Stando ai dati Transfermarkt, al momento il valore del suo cartellino è pari a 50 milioni di euro.