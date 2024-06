Quale futuro per Saelemaekers? Nel corso delle ultime settimane, il destino dell’esterno belga è mutato: l’addio di Thiago Motta da Bologna e l’arrivo sulla panchina rossoblù di Vincenzo Italiano ha drasticamente cambiato le idee di Sartori e di tutta la dirigenza felsinea che, almeno inizialmente, coincidevano con il riscatto del giocatore a 10 milioni di euro, scrive calciomercato.com. Come è stato riportato nei giorni scorsi da Tuttosport, Saelemaekers è finito sulla lista dei due club torinesi, ovvero Juventus e Torino. I granata hanno necessità di rinforzare il proprio reparto offensivo in quella zona del campo, mentre i bianconeri possono puntare sul belga proprio grazie a Thiago Motta. Il nuovo allenatore bianconero sarebbe pronto ad accoglierlo a Torino, dopo la felice parentesi insieme a Bologna, chiusa con una storica qualificazione alla prossima Champions League, perché ritiene Saelemaekers un giocatore intelligente e senza pretese, un calciatore che fungerebbe da risorsa per la formazione bianconera.