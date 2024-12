Per entrambi,, l'obiettivo minimo stagionale è chiaro: la qualificazione alla prossima Champions League, un quarto posto che al momento dista solo tre punti in classifica. Sebbenedovrà cercare di raggiungere questo traguardo sfruttando al massimo i giocatori che ha a disposizione,avrà la responsabilità di fornire all'allenatore gli strumenti necessari per raggiungere l'obiettivo. In altre parole, Giuntoli avrà un compito delicato e cruciale: non dovrà sbagliare il mercato di gennaio.Questa finestra di trasferimenti sarà fondamentale e determinante, soprattutto considerando come si è evoluta la stagione, con un numero elevato di infortuni e molte incognite che pesano sulla rosa bianconera. La campagna acquisti invernale è una vera e propria sfida, e ogni errore potrebbe compromettere le ambizioni di qualificazione alla Champions, una posta in gioco troppo alta per permettersi passi falsi. Lo scrive Calciomercato.com.