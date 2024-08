Miretti al Genoa: formula dell'operazione

Lalavora non solo in entrata ma anche per le cessioni e chi può lasciare Torino è. Il centrocampista attualmente è fermo ai box per infortunio ma con il reintegro dilo spazio per il classe 2003 si riduce. Ecco perché alla Continassa hanno deciso che una cessione può essere la soluzione migliore. Ma con quale formula?Secondo quanto riferisce calciomercato.com,per la cessione di Miretti. La formula sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto. Operazione che potrebbe concludersi già nelle prossime ore.