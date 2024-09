Miralem Pjanic può tornare in Serie A? Ecco dove

Ve lo ricordate Miralem? Il centrocampista bosniaco arrivato alla Juventus dalla Roma poi rientrato nello scambio con il Barcellona in cui è arrivato a Torino il centrocampista brasiliano Arthur. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com ora il Genoa che è alla ricerca di un sostituto per il lungo degente Ruslanche rischia addirittura di saltare tutta la stagione.Il brutto infortunio di Malinovskyi rischia addirittura di fargli saltare l'intera stagione con i rossoblù che ora si muovono sul mercato per trovare un sostituto. Sulla lista c'è anche il nome di Pjanic che è stato contattato dal Genoa. Valutazioni in corso.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui