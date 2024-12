Allegri al Milan? Le ultime

Uno scenario inatteso quello di cui parla questa sera Calciomercato.com. Infatti, la panchina del Milan di Paulo Fonseca sembra essere instabile. Decisiva sarà la sfida contro il Verona, definita come l'ultima spiaggia. In caso di pareggio o di sconfitta il tecnico potrebbe lasciare i rossoneri.Stando a quanto riferisce appunto Calciomercato.com l'ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri si sarebbe già dichiarato diposto a parlare con il Milan in caso di separazione da Fonseca.





