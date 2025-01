CM - L'entourage di Vlahovic in contatto con Chelsea e Arsenal

AFP or licensors

Chelsea ed Arsenal in contatto con Vlahovic: la situazione

Sirene di mercato per Dusanc, che tra i problemi legati al rinnovo e le scelte di Thiago Motta si allontana dalla Juventus. In particolare occhio alla Premier League, dovesono alla ricerca di un attaccante.Chelsea e Arsenal sono sul mercato alla ricerca di una prima punta e i contatti con l'entourage del giocatore sono già andati in scena, come riporta calciomercato.com. La Juventus per cederlo non può incassare meno di 50/60 milioni così da realizzare anche una mini-plusvalenza. Il tempo per trattare c'è, ma non sarà infinito. Kolo Muani può tamponare, ma se partisse Vlahovic Giuntoli dovrebbe fiondarsi di corsa alla ricerca di un altro sostituto.