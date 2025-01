C'è una nuova squadra che sarebbe pronta ad iscriversi alla corsa per Arthur. Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Roma sarebbe pronta ad approfittare dell'impasse tra la Juve e il Betis per provare a sondare il terreno per il brasiliano.Nelle ultime ore, come riporta Tuttosport, i giallorossi sono tornati sul giocatore e, anche in questo caso, avrebbero il placet della Juventus desiderosa di liberarsi, anche solo per sei mesi, dell’ingaggio del brasiliano. Resta però da trovare la quadra sulla divisione dello stipendio nella speranza di rilanciare un giocatore ancora giovane (28 gli anni di Arthur) e comunque reduce da una buona stagione in prestito oneroso alla Fiorentina con due reti e quattro assist nelle 48 presenze, che però non gli sono valse il riscatto dai viola, fissato a 20 milioni. Questa volta, per prenderlo a giugno, potrebbe bastare un diritto di riscatto intorno ai 10 milioni di euro, una cifra in linea con il valore di ammortamento del suo cartellino. La Roma insomma resta alla finestra e pondera un nuovo tassello in entrata, visti gli infortuni di Cristante e il futuro incerto di Paredes.