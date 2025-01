CM - La Juventus vuole Sesko in estate: i dettagli

Getty Images

Benjaminsembra destinato a seguire le orme di Erling Braut, pur avendo scelto un percorso leggermente diverso. Dopo essere esploso al Salisburgo, il gigante sloveno è passato al Lipsia, la "sorella maggiore" della famiglia Red Bull, senza però compiere il passaggio al Borussia Dortmund, come invece fece Haaland.Entrambi condividono una straordinaria capacità di segnare, ma mentreha una media gol impressionante, Sesko è noto per la sua spettacolarità, sia nella preparazione che nella finalizzazione delle azioni.Sogno di mercato per molte squadre,ha destato l'interesse di club in tutta Europa, ma il suo percorso è ancora lontano dall'essere definito, soprattutto dopo il rinnovo a vita dicon il Manchester City, che ha tolto il norvegese dalla lista delle trattative. Lo riporta Calciomercato.com.

Sesko è il sogno di Giuntoli

Se ladovesse puntare tutto su un solo giocatore, senza dubbio Giuntoli sceglierebbe. La clausola rescissoria di 65 milioni di euro potrebbe essere alla portata dei bianconeri, ma ci sono diversi ostacoli, come l'ingaggio, le commissioni e la volontà del giocatore di trasferirsi in Premier League, che rendono difficile pensare a una strategia vincente.Lo stesso discorso vale per il Milan, che aveva già cercato di acquisirlo in passato, compreso l'estate scorsa. Dopo un inizio di stagione sottotono, Sesko ha cambiato marcia, mettendo a segno 8 gol in Bundesliga, 4 in Champions League e 2 in Coppa di Germania. Tuttavia, i numeri non rendono giustizia al suo bagaglio tecnico. A soli 21 anni, è già considerato tra i migliori attaccanti al mondo. L'Arsenal sembra essere il club che ha acquisito un vantaggio significativo nella corsa per il suo acquisto, ritenendo di non dover temere troppo la concorrenza di Manchester United e Chelsea. L'operazione sembra destinata a concretizzarsi nella prossima estate, salvo sorprese clamorose dal Lipsia nelle prossime settimane.