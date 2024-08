La Juventus ha preso una posizione chiara e decisa nei confronti di Weston, dopo che il centrocampista statunitense ha rifiutato il trasferimento. L'atteggiamento tenuto dal giocatore durante tutta la trattativa non è stato gradito dalla dirigenza bianconera, e ora McKennie è ufficialmente fuori dal progetto tecnico della squadra. Non ci sono margini per ricucire lo strappo con, direttore sportivo del club.Il rifiuto dell'offerta dell'Aston Villa è stato l'ultimo di una serie di episodi che hanno portato la Juventus a decidere di escludere McKennie dai propri piani. La società non perdona il giocatore per quello che considera un comportamento poco professionale, e la decisione di metterlo sul mercato è definitiva. Ne scrive Calciomercato.com.