Lasi prepara a grandi colpi per il futuro fino a sognare di pemettersi un altro "Cristiano Ronaldo". Come? Attraverso una gestione che già è iniziata e proseguirà. "Ora che i conti stanno tornando (quasi) a posto, la Juventus guarda con fiducia al futuro, e pensa anche di poter tornare a fare colpi eccezionali sul mercato. D'altronde, chi si sarebbero aspettato che già in questa stagione, dopo un anno fuori dalla Champions, il club bianconero si sarebbe potuto permettere acquisti come Teun Koopmeiners e Douglas Luiz?", scrive calciomercato.com.Quando Scanavino parla di sostenibilità, implicitamente intende dire che ci potrebbero essere anche cessioni eccellenti. Non sono giovani della Next Gen ovviamente, ma anche big della prima squadra, si legge. E' un percorso probabilmente ineluttabile, come ha dimostrato la stessa Juventus pochi anni fa: nel 2018 compra Ronaldo per 112 milioni, ma nel 2016 vende Pogba al Manchester United per 105 milioni. I tifosi della Juventus si preparino: con il mercato del 2024 C, ma a fronte anche di qualche sacrificio importante.