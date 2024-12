Futuro Jonathan David: le ultime su Juventus e Inter

Tanto movimento intorno alla situazione diil cui contratto è in scadenza a giugno e rappresenta una grande opzione a zero. Le squadre italiane interessate a David sonoEntrambi i club, riferisce calciomercato.com, hanno avuto dei colloqui con l'entourage del giocatore per capire se ci sono margini per portarlo in Italia anticipando la concorrenza.gara in cui tra l'altro David ha segnato il gol decisivo per l'1-1 finale; la richiesta d'ingaggio si aggira intorno ai 6/7 milioni di euro, occhio però alla forte concorrenza dall'estero e in particolare del Tottenham, club che si sta muovendo concretamente per il canadese.