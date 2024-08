Stando a Calciomercato.com, l'sperava di poter scatenare un'asta per, spingendo così laad alzare ulteriormente la propria offerta dopo l'ultimo rilancio a quota 55 milioni di euro, bonus compresi. Finora, però, non è avvenuto niente di tutto ciò, dato che non si registrano inserimenti da parte di quelle società straniere, in primis di Premier League, che erano segnalate sulle tracce del giocatore. Che intanto, come vi abbiamo già raccontato, non è stato convocato nemmeno per la sfida di Supercoppa Europea contro il Real Madrid e resta in attesa della Juve, la quale deve però prima risolvere almeno alcune delle delicate situazioni dei tanti esuberi in organico.