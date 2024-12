Patrickassoluto protagonista con ildopo i quattro goal realizzati contro il Friburgo. E l'attaccante può tornare di moda per le squadre italiane. Sky Deutschland conferma infatti che Patrik Schick e il suo entourage avevano preso in considerazione l'idea di cambiare aria alla riapertura delle trattative a gennaio e tra le società segnalate come interessate c'è anche laPatrik Schick, che dal giorno del suo approdo a Leverkusen – settembre 2020 – ha segnato 67 gol in 143 partite e che ha un contratto fino al 2027, è un nome che può tornare in auge. Dopo aver sfiorato la Vecchia Signora nell'estate 2017, l'appuntamento col destino potrebbe essere stato soltanto rimandato. Lo riporta calciomercato.com.