Juventus interessata a Bouaddi: la situazione

Uno dei talenti che si stanno mettendo in mostra in Champions ècentrocampista del Lille di appena 17 anni. Alla lista delle pretendenti per Bouaddi si è aggiunta lasecondo quanto riferisce calciomercato.com.Thiago Motta, si legge, lo ha osservato da vicino nella sfida di martedì scorso in Champions League. Per Bouaddi si parla di una valutazione da 18 milioni di euro destinata a salire visto il tenore delle prestazioni offerte nella competizione più importante di tutte come la Champions League. In Italia, c'è anche il Milan sul giocatore, con Fonseca che lo conosce bene avendolo allenato.