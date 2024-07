Juventus, scambio Chiesa-Raspadori: le ultime

Giorni importanti per il futuro di Federico Chiesa. Il Tottenham che ha chiesto informazioni a Ramadani. Gli Spurs hanno memorizzato quelle che sono le condizioni economiche e decideranno presto, probabilmente già nelle prossime ore, se avviare o meno una trattativa concreta. E la Juventus?La Juventus e in particolare Giuntoli attendono segnali concrete dagli agenti del ragazzo. Il direttore sportivo bianconero, una volta chiusa la missione per Todibo, proverà a imbastire uno scambio con il Napoli Chiesa-Raspadori. Difficile ma non impossibile, scrive calciomercato.com. Chiesa ha un contratto con la Juve fino al 2025 ma non c'è accordo sul rinnovo e per questo le strade potrebbero presto separarsi, evitando di iniziare la stagione in una situazione scomoda per entrambi.