Moiseè sul mercato, questa ormai è una certezza. Salvo colpi di scena si lavora per trovargli una sistemazione lontana da Torino. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com la dirigenza bianconera ed in particolare la figura del direttore sportivo Cristianoavrebbe fissato il prezzo che spera di guadagnare dalla cessione dell'attaccante classe 2000. Si tratterebbe di 15 milioni di euro. Infatti, si legge sul sito: "Moise Kean che per costo/anno è uno dei giocatori non titolari ad avere il peso più alto. L’ingaggio, ancora con decreto crescita è di 4 milioni di euro annui netti (6 lordi circa) e l’ammortamento arriva a sfiorare i circa 10 milioni annui. L’idea di Cristiano Giuntoli è quella di realizzare circa 15 milioni dalla sua cessione".